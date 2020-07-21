Duyu Organlarımız Nelerdir? Duyu Organları Konu Anlatımı

Duyu organları bu hayatı algılayabilmek ve yaşamı sağlıklı şekilde devam ettirebilmenin temelini oluşturur. Genel olarak insan yapısında beş duyu organı olduğunu söylemek mümkün. Bu duyu organların her birinin farklı görevleri bulunmaktadır ve vücudun değişik noktalarında yer alır. Yaşamın en önemli parçaları olarak da dile getirmek mümkün. İnsanları hayata ve dış dünyaya bağlayan, her açıdan iletişim kurma imkanı sağlayan sistemlerdir.

Duyu Organlarımız Nelerdir?

Duyu organları öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde duyu organları hakkında bilgi sahibi olmak ve onların sağlığını korumak önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu doğrultuda beş duyu organını kısaca maddeler halinde söylemek mümkün.

- Göz,

- Kulak,

- Burun,

- Dil,

- Deri,

Her bir duyu organı birbirini tamamlamak suretiyle farklı özelliklere sahip olarak dünyanın algılanmasına olanak vermektedir.

Duyu Organları Konu Anlatımı

Kısa şekilde anlatarak duyu organlarını daha iyi öğrenmek mümkün. Özellikle öğrenciler için büyük öneme sahip olan bu konu, ilköğretimin temel yapı taşıdır.

Göz: Görme duyu organımız olarak öne çıkıyor. Çevremizde bulunan tüm varlıkları algılayabilmemiz ve onları görmenize imkan tanır. Özellikle A vitamini bulunduran besin kaynaklarını sağlık açısından bu konuda tüketmek çok önemlidir. Gözleri aşırı ışıktan korumak ve televizyon, bilgisayar ve aşırı kitap okumaktan da uzak tutmak gerekir.

Kulak: Çevremizdeki sesleri duymamızı yarayan organ kulak olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda vücut dengesini sağlayan yapısal unsurları bünyesinde taşımaktadır. Genel olarak çekiç, örs ve üzengi üçlüsünden oluşur. Böylece insanlar başı dönmeden ayakta rahat hareket edebilmekte ve yürüyebilmektedir.

Burun: Burun koku alma organımızdır. Çevredeki kokuları burun ile algılar ve onları ayırt ederiz. Aynı zamanda sağlıklı şekilde nefes alıp vermenin temelini oluşturur. Özellikle spor yaparken bu konuda büyük bir öneme sahiptir. İçinde yer alan kıllar sayesinde etkin bir koruma potansiyeli oluşturur.

Dil: Tat alma duyu organı olarak biliniyor. Yiyeceklerin acı, tatlı ya da ekşi ve tuzlu olup olmadığını anlatır. Tabii görevi sadece bununla sınırlı değildir. Özellikle konuşmak ve iletişim kurmak için en önemli yapıdır. Ağız içindeki hareket ile beraber diş ve damak desteği üzerinden konuşma imkanı sağlar.

Deri: Dokunma duyu organıdır. Bütün farklı nesnelerin sert ya da yumuşak, soğuk veya sıcak gibi özelliklerini anlama olanağı tanıyarak hayatta kalma imkanı verir.