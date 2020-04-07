e-Devlet Ã¼cretsiz maske baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r e-Devlet Ã¼cretsiz maske baÅŸvuru ekranÄ± Kim ne kadar alabilecek

Ãœcretsiz maske almak isteyen vatandaÅŸlar baÅŸvurularÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusuna yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±. Toplu alanlarda maske kullanmanÄ±n zorunlu hale getirilmesinin ardÄ±ndan devlet eliyle maskelerin vatandaÅŸlara Ã¼cretsiz olarak ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuldu. Ä°lk olarak ePTT AVM Ã¼zerinden Ã¼cretsiz maske daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n duyurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n akÅŸam itibariyle e-devlet Ã¼zerinden bireysel baÅŸvuru ekranÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± resmen duyuruldu. Ä°ÅŸte Ãœcretsiz maske almak isteyen vatandaÅŸlar iÃ§in baÅŸvuru ekranÄ±...

BAÅžVURULAR ARTIK E-DEVLET ÃœZERÄ°NDEN

Ãœcretsiz maske temini iÃ§in maske.epttavm.com adresine giriÅŸ yapÄ±lÄ±yordu. Son dakika deÄŸiÅŸikliÄŸinde ise CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Ã¼cretsiz maske daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nda baÅŸvurular, e-Devlet KapÄ±sÄ± Ã¼zerinden alÄ±nacak.

ÃœCRETSÄ°Z MASKE E-DEVLET BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

"PttAVM.com" internet sitesi Ã¼zerinden yapÄ±lan duyuruda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" Ã¼zerinden yapÄ±lacak baÅŸvurulara kÄ±sa sÃ¼rede yoÄŸun bir ilgi olduÄŸu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha saÄŸlÄ±klÄ± hizmet sunabilmek adÄ±na, Ã¼cretsiz maske taleplerinize iliÅŸkin baÅŸvurularÄ±nÄ±zÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede e-Devlet KapÄ±sÄ± Ã¼zerinden alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildirmek isteriz. AnlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaÅŸ arasÄ±ndaki her vatandaÅŸa Ã¼cretsiz olarak daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

DAHA Ã–NCE PTTAVM ÅžÃ–YLE BÄ°R DUYURU YAPMIÅžTI

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