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05.04.2020 - 15:08 |

Emekli Bayram ikramiyeleri yarın mı yatacak? Ne zaman yatıyor?

Corona virüs nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyesi çok daha erken yatacak. Emekli bayram ikramiyesi için günler yaklaştıkça heyecan da had safhaya çıkıyor. Yarın yeni hafta olması sebebiyle en çok sorulan sorular arasında ise Emekli Bayram ikramiyelerine zaman yatacak? sorusu yer alıyor.

Emekli Bayram ikramiyeleri yarın mı yatacak? Ne zaman yatıyor?

 

Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Yaklaşık 12 buöuk milyon emekli bu soruya cevap arıyor. Tam tarihi bilmeyen yüz binlerce emekli yeni hafta ile birlikte araştırmalarını sıklaştıracak. İşte konuya ilişkin detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullandı.

Yerli ilaç devi şirket açıkladı! Corona virüse umut olacak ilaçCorona virüse umut olacak ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı. Alınan bilgilere göre ilk parti üretildi ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Corona virüs tedavisinde kullanılan bu ilaç ilk gün 4 tablet daha sonra ise 7 ve 10 gün içinde ikişer talep olarak kullanılıyor. Yani bir hastaya 2 kutu düşüyor. Bu ilacın corona virüs tedavisine iyi geldiği düşünülüyor.
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