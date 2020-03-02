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02.03.2020 - 18:15 | | AA

Emniyetin denetimlerinde 702 araç trafikten men edildi

Emniyet birimlerince ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 702 aracın trafikten men edildiği, 22 sürücü belgesinin de geçici olarak alındığını bildirildi.

Emniyetin denetimlerinde 702 araç trafikten men edildi

 

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28-29 Şubat'ta 85 bin 102 araç ve sürücü denetlenerek, 38 bin 991 aracın şasi numarası kontrol edildi.

Denetimlerde, 113 araçta yönetmeliğe aykırı nitelik veya ölçülerde plaka kullanıldığı, 96 aracın tescil plakasının farklı bir yere takıldığı, 13 araçta başka bir araca tescilli plakanın kullanıldığı ve 1 araçta ise şasi numarası üzerinde değişiklik yapıldığı belirlendi.

Denetimlerde, 702 araç trafikten men edilirken, 22 sürücü belgesi geçici olarak alındı, ayrıca 5 çalıntı araç bulunarak aracı çalan kişiler hakkında işlem yapıldı.

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