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23.04.2020 - 18:53 |

Entegre Ne Demek? Entegre Olmak Ve Entregre Etmek Ne Anlama Gelir?

Gelişen teknoloji hayatımıza entegre gibi yeni terimler katmıştır. Entegre planlama, sanayi ve teknoloji alanlarında sıkça kullanılan bir terimdir. Entegre ne demek? TDK’ya göre kısaca ne anlama gelir? Gibi soruların cevaplarını yazımızda derledik.

Entegre Ne Demek? Entegre Olmak Ve Entregre Etmek Ne Anlama Gelir?

Entegre sistemler hayatımıza gelecekte de çok farklı yenilikler getirecektir. Daha fazla teknolojinin bir arada kullanılması daha hızlı ilerleyen medeniyetler oluşturacaktır.

Entegre Ne Demek? 

Entegre sıfat olarak kullanılır. Teknoloji, sanayi ve planlama alanlarında bütünleşmiş anlamında kullanılır. Entegre sözlük anlamları:

 - birimlerden oluşan ( sanayi kuruluşları )

 - bütünleşmiş

İngilizce'de entegre yerine chip ismi kullanılır. Ve ahşap yongası anlamına gelir. Tam olarak Türkçe karşılığı yongadır. Entegre ise elektronik devrelerde devre elemanlarını tek bir devre oluşturacak şekilde tek bir çekirdekte toplayan elemandır.

Entegre Olmak ve Entregre Etmek Ne Anlama Gelir?

Entegre olmak bütünleşmek ve uyum sağlamak olarak tanımlanabilir. Entegre etmek ise birleştirmektir. Entegrasyon işleminin yapılması entegre edilmesi olurken işlemin kendisine entegre olmak denilebilir. Farklı sistemlerin bir arada çalışması entegre olmak terimine örnek olabilir. Bu terim farklı kategorilerde aynı anlam ile farklı sonuçlar oluşturabilir.

 

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