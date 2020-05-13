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13.05.2020 - 14:32 | | İHA

Erzincan’da köpeği römorka asan şahıs gözaltına alındı!

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Beldesinde bir köpeğin traktör römorkuna asılı halde fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvana işkence ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan’da köpeği römorka asan şahıs gözaltına alındı!

Çadırkaya Beldesinde B.B., isimli şüpheli sosyal medya hesabında traktör römorkuna asılı halde bir köpeğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın üzerinde ise “Bundan sonra burada yakaladığım bütün canlıları bu hale.” şeklinde yazı yazdı.

Paylaşım kısa sürede yayılarak insanların tepkisine neden oldu. Hayvan severler konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı, Erzincan Valiliği ve savcılıklara tweet etiketi yaparak suç duyurusunda bulundular.

Konu üzerine hemen harekete geçen güvenlik güçleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. Tahkikat devam ediyor.

Erzincan Valisi Arslantaş: “Hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimce davranışlarda bulunulamaz”

Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Köyünde yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Çadırkaya Beldemizde gerçekleşen hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği olay, fotoğraflar ve failleri hakkında güvenlik güçlerimiz gereğini yapmaktadır.

Hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimce davranışlarda bulunulamaz. Hayvanların ölüsüne de saygı göstermek gerekir.” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyardığı Bursa'da yine aynı manzaraSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlara çıkanların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.
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