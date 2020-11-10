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10.11.2020 - 18:23 | | DHA

Eskişehir'de yeni koronavirüs kararı!

Eskişehir artan koronavirüs vakalarının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, park, bahçe ve rekreasyon alanlarında piknik yapmayı kısıtlarken, belirlenen açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park, bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımını yasakladı.

Eskişehir'de yeni koronavirüs kararı!

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanarak artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbir kararları aldı. Kurul, piknik yapmayı ve belirlenen alanlarda sigara kullanımı yasaklanırken, açık alanlarda denetimlerin artırılması kararlaştırdı. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına, ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen/belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına ilişkin kararların alınmasına, yasaklamalarla ilgili olarak park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri ile açık alanlar, meydan, bulvar, cadde ve sokakların denetlenmesine oy birliği ile karar verildi denildi.

Kurul önceki günde 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkışına kısıtlama getirmişti.

KENTTE VAKA SAYILARININ ARTMASI ENDİŞE YARATTI

Marttan bu yana 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehirde pozitif vaka sayısı 7 bin 200'ü bulurken, 750 kişinin hastanelerde koronavirüs tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Eskişehirdeki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Eskişehirin risk haritasında kentin neredeyse tamamında yüksek risk anlamına gelen kırmızı renk de dikkat çekti.

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