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05.02.2021 - 10:13 |

EUS yerleştirme sonuçları açıklandı! EUS tercih sonucu öğrenme ekranı

21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Peki EUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte ÖSYM giriş ekranı...

EUS yerleştirme sonuçları açıklandı! EUS tercih sonucu öğrenme ekranı

ÖSYM tarafından uygulanan ve tercihleri alınan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (EUS) yerleştirme sonuçları belirlendi. Bugün yapılan duyuru adayları arayışa geçirdi. Peki EUS tercih sonucu öğrenme ekranına nereden erişim sağlanır?

EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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