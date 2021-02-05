EUS yerleştirme sonuçları açıklandı! EUS tercih sonucu öğrenme ekranı

ÖSYM tarafından uygulanan ve tercihleri alınan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (EUS) yerleştirme sonuçları belirlendi. Bugün yapılan duyuru adayları arayışa geçirdi. Peki EUS tercih sonucu öğrenme ekranına nereden erişim sağlanır?

EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



