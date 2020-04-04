‘Evde yemek yapma görevi bana düştü’

Kadıköy Yeldeğirmeni mahallesinde yaşayan müzisyen Canan Atay koronavirüs salgını nedeni ile evde geçirdiği günleri şöyle anlatıyor:



‘Artık çalışamıyorum’



“İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunuyum. Atanamadığım için müziğe olan ilgim nedeni ile vokal olarak çalışıyorum. Diğer müzisyen arkadaşlarımla vapurda müzik yaparak çalışmaya başladım. Ancak koronavirüs salgını başlamadan bir ay kadar önce bir yolcunun şikâyeti üzerine haksız bir şekilde vapur müzisyenliğinden çıkarıldım. Daha sonra İstanbul Arabesque Project grubuna katıldım. Burada çalışmaya devam ederken maalesef bu salgın başladı ve artık çalışıp para kazanamıyorum. Benim gibi birçok müzisyen arkadaşım da bu virüs yüzünden çalışamıyor ve zor durumda. Ailem Sapanca’da yaşıyor ve orada karantinadalar virüs nedeni ile göremiyorum.”

‘Yemekler artık benden’

Karantina sürecini evde çalışan arkadaşlarına yemek yaparak geçirdiğini belirten Atay şunları söyledi: “Dışarıdan yemek söylemek istemedikleri için onların yemeklerini ben yapıyorum. Yapımcı ve müzisyen arkadaşım Cihan’la bu günleri evde yeni projeler konuşarak, film izleyerek, kitap okuyarak ve masa oyunları oynarak geçirmeye çalışıyoruz. Yapabileceğimiz en iyi şey evde kalmak ve bunu fırsata çevirmek. Daha yaratıcı ve kendimizi geliştireceğimiz uğraşlar bulmak.”