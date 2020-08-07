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07.08.2020 - 17:39 | | İHA

Evlere girerek altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı

Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.

Kayseri Esentepe Mahallesi Özyurt Sokak üzerinde bulunan bir ikamete çelik kapının kilidini kırarak giren şüpheliler, 2 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak ortadan kayboldu. Yine aynı sokak üzerinde başka bir ikamete giren şüpheliler, kumbarada bulunan paralarla birlikte bebek kıyafeti çalarak kayıplara karıştı.

Yaşanan olayların ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Döne A.'yı (34) yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, kadın hırsızın evdeki çelik kasayı sürüklediği, evden çıkaramayınca da bırakıp kaçtığı belirlendi.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN KAMERAYI KIRMIŞ

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık amacıyla eve girmeleri ikametin içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Eve giren şüphelilerin fark ettiği kamerayı kırmaları da görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan Döne A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi

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