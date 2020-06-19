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19.06.2020 - 17:45 |

Fatiha Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı! LGS'de okunacak sure...

Kuran-ı Kerim'de yer alan ilk sure olan Fatiha Suresi'nin okunuşu ve Türkçe meali araştırılıyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS yarın gerçekleştirilecek. LGS öncesinde sınavda başarı getirecek dua ve sureler aranıyor. İşte İşte Fatiha Suresi Türkçe anlamı...

Fatiha Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı! LGS'de okunacak sure...

Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için başlangıç anlamındaki "Fatiha ismini alan Fatiha Suresi araştırılmaya devam ediyor. LGS için geri sayım yapılıyor. Sınav öncesinde heyecanın bastırılması ve başarı için sınav öncesinde ve sınavda okunacak dualar ile sureler velilerin gündeminde yer alıyor. İşte Fatiha Suresi Türkçe anlamı ve okunuşu...

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

(Allahım) Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet: gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil

 

Adana'da su basan mağazanın bodrumunda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardıSon dakika haberi... Adana’da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı. Sel sularının caddelere dolduğu kentte araçların sudan çıkarılması için tahliye işlemleri başladı. Bir görevli, yolda tıkanan rögarı açmak için suya daldı. Görevlinin suya daldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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