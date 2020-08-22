22.08.2020 - 14:45 | | AA
Son dakika: FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı. Akkuş'un eski Bugün TV spikeri olduğu öğrenildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erkan Akkuş'un, ihbar üzerine İzmit ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.
Zanlı Erkan Akkuş'un, eski Bugün TV sunucusu olduğu öğrenildi.
İstanbul'da toplu ulaşım kullananlarda ciddi artış!İstanbul'da koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma kullanımı ciddi oranda azalmıştı. Akbil biniş verilerine göre 2 Mart'ta 7 milyon 465 bin 691 akbil geçişi yapılırken bu sayı mart ayının sonlarına doğru 400 bine kadar düştü. Haziran ayı itibarıyla toplu taşıma kullananların sayısı artış gösterirken 10 Ağustos günü 4 milyona yakın akbil geçişi yapıldı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını belirtirken, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıcalı, tedbir alınması gerektiğini belirtti.