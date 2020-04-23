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23.04.2020 - 16:19 |

Gamsız Ne Demek? Gamsızlık Ve Gamsız Olmak Ne Demektir?

Gamsız, gündelik yaşamda sık sık duyduğumuz ve genellikle umursamaz insanlar için kullandığımız bir kelimedir. Yaygın olarak dilimizde yer eden bu kelimenin anlamı bazı zamanlarda anlaşılamamaktadır. Bu kapsamda ortaya atılan; gamsızın kısaca kelime anlamı nedir, TDK açıklaması nedir ve gamsız ne demek sorularına cevaplar aradık. Karşınızda gamsız ve bununla bağlantılı diğer kelimelerin anlamları.

Gamsız Ne Demek? Gamsızlık Ve Gamsız Olmak Ne Demektir?

İnsanlar, hayatta karşılarına çıkan problemlere ve dertlere karşı genellikle duygusal tepki verme eğilimi göstermektedir. Gamsız olarak nitelendirilen kimseler, dert ve problemlere karşı umursamaz bir tavırda bulunmaktadır. Bunun için gamsız kelimesi genellikle vurdumduymazlık manası da taşımaktadır. Türk Dil Kurumu genel sözlüğü içerisinde gamsızın sözcük anlamı için birbirinden farklı açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışındaki; gamsızlık ve gamsız olmak kavramları için de detaylı açıklamalar bulunmaktadır.

Gamsız Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Kaygısız, tasasız, sıkıntısız, üzüntüsüz kimse.
2. Umursamaz tavırları olan kişi.
3. Başına gelen hiçbir olayı dert etmeyen, aldırış etmeyen kişi.
4. Vurdumduymaz.

Gamsızlık: Gamsız olmak, tasasız, dertsiz ve umursamaz davranmak.
Gamsızca: Gamsız bir biçimde, umursamazca.

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