Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu, bilezikleri kim kazandı?

Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali ekranlara geldi.Hafta boyuncu verilen puanlara göre haftanın birincisi belirlendi. En düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek.Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını Neslihan alarak çeyrek altının sahibi oldu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan isim Kıymet oldu.42 puan alan Kıymet ve kayınvalidesi yarışmaya veda ettiler.

GELİNİM MUTFAKTA BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Elif, 69 puanla haftayı birinci olarak tamamladı. Haftanın birincisi olan Hatice bileziklerin sahibi oldu.

15 MAYIS PUAN DURUMU

Hatice: 8 puan

Kıymet: 10 puan

Neslihan: 14 puan