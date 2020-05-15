MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu, bilezikleri kim kazandı?
ABONE OL
15.05.2020 - 16:43 |

Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu, bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta programı tüm hızıyla devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali izleyicilerle buluşuyor. Haftanın en yüksek puanını alan isim haftanın birincisi olup 5 altın bileziğin sahibi olurken en düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu, bilezikleri kim kazandı?

Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali ekranlara geldi.Hafta boyuncu verilen puanlara göre haftanın birincisi belirlendi. En düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek.Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını Neslihan alarak çeyrek altının sahibi oldu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan isim Kıymet oldu.42 puan alan Kıymet ve kayınvalidesi yarışmaya veda ettiler.

GELİNİM MUTFAKTA BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Elif, 69 puanla haftayı birinci olarak tamamladı. Haftanın birincisi olan Hatice bileziklerin sahibi oldu.

15 MAYIS PUAN DURUMU

Hatice: 8 puan

Kıymet: 10 puan

Neslihan: 14 puan

Milliyet'te Haftanın Özeti (15 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu, bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu, bilezikleri kim kazandı?

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo yavru sazan ele geçirildi

Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo yavru sazan ele geçirildi

Sıradaki Haber