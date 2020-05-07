MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu kendini jiletledi!
ABONE OL
07.05.2020 - 12:30 | | DHA

Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu kendini jiletledi!

Tunus devleti tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlarına verilen ramazan yardımını beğenmediği iddia edilen bir kişi, Tunus İstanbul Başkonsolosluğu önünde jiletle kendisini yaraladı.

Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu kendini jiletledi!

Olay, İstanbul Şişli'de bulunan Tunus İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunus, yurt dışında bulunan vatandaşlarına ramazan yardımında bulunmaya başladı. Bunu haber alan Tunuslular, Tunus İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

Ramazan yardımı için ayrılan paranın bitmesinin ardından gelen vatandaşların boş dönmemesi için geri kalanlara da gıda kolisi verilmeye başlandı. Ancak gelenler arasında bulunan 30 yaşlarındaki bir adam iddialara göre, ısrarla para yardımı isteyince,  görevlilerle gerginlik yaşadı. Bu kişinin, jiletle kollarına zarar vermeye başlaması üzerine, konsolosluk çalışanları ise durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri jiletle kendisini yaralayan kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.

Bir dönem düşmanların korkulu rüyası 'Uçan tabut' kuşlara kaldı!Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle ’uçan tabut’ olarak anılan savaş uçağı, korona virüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin’de kuşların ilgi odağı oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oğlundan 'beni kurtarın' mesajı gelince fenalık geçirdi

Oğlundan 'beni kurtarın' mesajı gelince fenalık geçirdi

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu kendini jiletledi!

Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu kendini jiletledi!

Sıradaki Haber