Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu kendini jiletledi!

Olay, İstanbul Şişli'de bulunan Tunus İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunus, yurt dışında bulunan vatandaşlarına ramazan yardımında bulunmaya başladı. Bunu haber alan Tunuslular, Tunus İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

Ramazan yardımı için ayrılan paranın bitmesinin ardından gelen vatandaşların boş dönmemesi için geri kalanlara da gıda kolisi verilmeye başlandı. Ancak gelenler arasında bulunan 30 yaşlarındaki bir adam iddialara göre, ısrarla para yardımı isteyince, görevlilerle gerginlik yaşadı. Bu kişinin, jiletle kollarına zarar vermeye başlaması üzerine, konsolosluk çalışanları ise durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri jiletle kendisini yaralayan kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.