11.02.2021 - 18:36 | | DHA
Görenler telefona sarıldı! Aç kurt ilçe merkezine indi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan aşırı soğuklar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda aç kalan yaralı kurt, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.