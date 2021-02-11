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11.02.2021 - 18:36 | | DHA

Görenler telefona sarıldı! Aç kurt ilçe merkezine indi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan aşırı soğuklar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda kalan yaralı kurt, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görenler telefona sarıldı! Aç kurt ilçe merkezine indi

Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. İlçe merkezindeki Dize Mahallesi'ne inen yaralı kurt, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yiyecek aradı. Vatandaşları fark edince bölgeden uzaklaşan kurdun yiyecek araması cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Görenler telefona sarıldı Aç kurt ilçe merkezine indi


Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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