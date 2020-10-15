Munzur Ãœniversitesi Ã‡ocuk GeliÅŸimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Doku'dan, 5 Ocak sabahÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± yurttan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra haber alÄ±namadÄ±. DiyarbakÄ±r'da yaÅŸayan ailesi, kaybolduÄŸu gÃ¼n Tunceli'ye gelerek, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarÄ± Ã¼zerine arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. AFAD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ankara, Denizli, DiyarbakÄ±r, Ä°stanbul, Ä°zmir, Konya, Malatya, Manisa ve KahramanmaraÅŸÂ bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼niversiteler ve AFAD gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinden oluÅŸan 542 personel, 88 araÃ§, 38 bot, 10 ROWÂ cihazÄ±, 6 dron, 4 sonar, 3 arama kÃ¶peÄŸi ile UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼'nde ve karada arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Aramalar, 225 gÃ¼n sonra 18 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼Â Tunceli ValiliÄŸi tarafÄ±ndan sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.



ARAMA Ã‡ALIÅžMALARI 58 GÃœN SONRA YENÄ°DEN BAÅžLATILDI



GÃ¼listan Doku iÃ§in 58 gÃ¼n Ã¶nce sonlandÄ±rÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, bugÃ¼n Tunceli ValiliÄŸi koordinesinde yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±. AFAD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 8 personel, 14 dalgÄ±Ã§ ve 11 su Ã¼stÃ¼ kurtarma personeli, Deniz kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 5 kiÅŸi, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ su altÄ± arama kurtarma biriminden 4 ve Jandarma Ã–zel AsayiÅŸ KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (JÃ–AK) 3 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼'nde arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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