Hekimoğlu dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 21 Nisan Kanal D yayın akışı..

Hekimoğlu salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Hikayesi ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Corona virüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Hekimoğlu yeni bölümün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor...



HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap’ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?