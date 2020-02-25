Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu oyuncu kadrosu

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Justin Lin'in oturduğu serinin 5. filminde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Paul Walker'da yer alıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

HIZLI VE ÖFKELİ 5:RİO SOYGUNU FİLMİ KONUSU

Eski polis Brian O'Conner ve Mia Toretto, Dom’u hapisten kaçırıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra poslisleri atlatıp sınırı geçerler ve Rio de Janeiro’da ortaya çıkarlar. Özgürlüklerini geri almak için son bir iş daha yapmak zorunda kalan ortaklar, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirler. Onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlardır. Fakat onların peşine düşen sadece bu iş adamı değildir...

Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs Dom ve Brian’ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyona başlar. Şimdi Hobbs, diğerleri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorundadır...

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOGUNU BAŞROL OYUNCULARI

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin başrollerinde Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Gal Gadot, Elsa Pataky, Sung Kang yer alıyor.