İki ilde 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere izin!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart'ta eğitime ara verildiği anımsatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİR HABERDE MERSİN'DEN GELDİ

Mersin Mezitli Belediyesi sağlık ekipleri dünyada bir salgın haline gelen ve Türkiye’de de görülen corona virüs ile ilgili bilgilendirmeler yapıyor. Tüm etkinliklerin iptal edildiği Mezitli’de belediye bünyesindeki kurslar, Gönüllü Evleri, Emekli Evi, Aktif Yaş Alma Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Örgü Evi, Kafe Kütüphane ve tüm kütüphaneler kapatıldı. Zabıta ekipleri de pazar alanlarına ve alışverişin yoğun olduğu bölgelere giderek, vatandaşlara corona virüsü hakkında hazırlanan broşürlerden dağıttı. Bölgede bulunan tüm çocuk parkları, dinlenme alanları ilaçlandı. Erken saatlerde camilere giderek dezenfekte çalışması yapan ekipler, namaz kılan vatandaşlara da bilgilendirme yaptı. Hamile olan kadınlara evde çalışma imkânı sunulan Mezitli Belediyesi'nde, olası gelişmelere karşı kriz ekibi de oluşturulurken Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Gerekli tedbirleri almamız durumunda hiçbir virüsten korkmamıza gerek yok. Şu an Mezitli için endişe edecek bir durum yok. Vatandaşlardan talebimiz temizlik kurallarına iyi uymaları ve yetkililerden gelen uyarıları dikkat edilerek tedbirli olmalarıdır" dedi.

HAMİLE PERSONELE İZİN

Kamu kurumlarında çalışan personele ilişkin alınan resmi bir açıklama yok. Özel kurumlarda ve belediyelerde çalışan hamile personel için ise kurumun kendi inisiyatifidir, özel kurumlar için de yapılan resmi bir açıklama yok.