İki yıllık taban puanları 2020! YKS 2 yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları

İki yıllık ön lisan taban puanları YKS'ye giren adayların gündeminde yer alıyor. TYT sınavından aldıkları puanlara göre tercih listeleri oluşturacak adaylar ön lisans taban puanlarından yararlanacaklar. 2 yıllık taban puanları listesi araştırılıyor. İşte YKS 2 yıllık taban puanları 2020...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

YKS 2020 tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2019

İKİ YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)

Adalet (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)

Anestezi (2 Yıllık)

Arıcılık (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)

Atık Yönetimi (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)

Bağcılık (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Basım ve Yayın Teknolojileri (2 Yıllık)

Basın ve Yayıncılık (2 Yıllık)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)

Bitki Koruma (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık

Boya Teknolojisi (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)

Çevre Sağlığı (2 Yıllık)

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)

Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)

Deniz Brokerliği (2 Yıllık)

Denizci Sağlığı (2 Yıllık)

Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)

Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)

Deri Konfeksiyon (2 Yıllık)

Deri Teknolojisi (2 Yıllık)

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi (2 Yıllık)

Dijital Medya ve Pazarlama (2 Yıllık)

Dış Ticaret (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)

Diyaliz Taban Puanları (2 Yıllık)

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)

Döküm (2 Yıllık)

Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)

Elektrik (2 Yıllık)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)

Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)