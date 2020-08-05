İl dışı tayin kontenjanlar listesi belli oldu mu 2020? İl dışı atama detayları...

İl dışı atama başvuruları yarin yani 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. 10 Ağustos tarihine kadar başvurular yapılacak. Başvurular başlamadan önce kontenjanlar listesi ile ilgili detaylar öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Peki il dışı tayin kontenjanlar listesi belli oldu mu?

İL DIŞI KONTENJAN LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

İl dışı kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ayrıntılar haberde yer alacak.

23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARIN DETAYLARI NEDİR?

1. Duyuruya ekli Ek- 1 23 İl Listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu

ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

3. 23 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacağından bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” , “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler” ve “Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller” bölümlerindeki şartlarını taşıyanların hak kaybına uğramamaları için bu bölüm kapsamında başvuru yapmamaları gerekmektedir.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

23 İl Listesi

1 Adıyaman

2 Ağrı

3 Ardahan

4 Batman

5 Bingöl

6 Bitlis

7 Diyarbakır

8 Elazığ 9

Erzincan

10 Erzurum

11 Gaziantep

12 Hakkari

13 Iğdır

14 Kars

15 Kilis

16 Malatya

17 Mardin

18 Muş

19 Siirt

20 Şırnak

21 Şanlıurfa

22 Tunceli

23 Van