İl dışı tayin kontenjanlar listesi belli oldu mu 2020? İl dışı atama detayları...
İl dışı atama başvurularının başlamasına kısa bir süre kaldı. 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak il dışı atama başvurularının kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 2020 MEB il dışı kontenjan listesi ile ilgili detaylar...
İl dışı atama başvuruları yarin yani 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. 10 Ağustos tarihine kadar başvurular yapılacak. Başvurular başlamadan önce kontenjanlar listesi ile ilgili detaylar öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Peki il dışı tayin kontenjanlar listesi belli oldu mu?
İL DIŞI KONTENJAN LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
İl dışı kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ayrıntılar haberde yer alacak.
23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARIN DETAYLARI NEDİR?
1. Duyuruya ekli Ek- 1 23 İl Listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu
ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.
3. 23 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacağından bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” , “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler” ve “Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller” bölümlerindeki şartlarını taşıyanların hak kaybına uğramamaları için bu bölüm kapsamında başvuru yapmamaları gerekmektedir.
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23 İl Listesi
1 Adıyaman
2 Ağrı
3 Ardahan
4 Batman
5 Bingöl
6 Bitlis
7 Diyarbakır
8 Elazığ 9
Erzincan
10 Erzurum
11 Gaziantep
12 Hakkari
13 Iğdır
14 Kars
15 Kilis
16 Malatya
17 Mardin
18 Muş
19 Siirt
20 Şırnak
21 Şanlıurfa
22 Tunceli
23 Van