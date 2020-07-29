İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS İl içi öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi atama sonuçları açıklandı mı sorusu öğretmen adayları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 20-27 Temmuz tarihleri arasında alınan yer değiştirme tercihleri MEB tarafından yapılan açıklama ile bir gün süre ile uzatılmış ve başvurular 28 Temmuz saat 13:30'da sona ermişti. MEB tarafından yayımlanan İl içi yer değiştirme kılavuzunda atama sonuçlarının 28 Temmuz içerisinde açıklanacağı yazıyordu ama tercih süresinin uzatılması nedeniyle atama sonuçları da belirtilen tarihte açıklanamadı. Peki İl İçi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi atama sonuçları gün içerisinde öğrettmen adaylarının erişimine açılması bekleniyor

İL İÇİ ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 27 Temmuz 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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