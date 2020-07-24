İlk 20 Element Nedir? 20 Elementin İsimleri Ve Atom Numaraları

1800'lü yıllarda büyük bir çoğunlukla ortaya çıkarılmış elementler üzerinden periyodik tablo ile beraber günümüz şekline gelindi. Evrenin ve hayatın oluşumu noktasında önemli unsur teşkil eden elementler, günümüzde aynı zamanda enerji ve daha birçok değişik amaç altında yoğun şekilde değerlendiriyorlar.

İlk 20 Element Nedir?

Periyodik tabloda bulunan birçok farklı elementin değişik özellikleri ve kullanım alanları bulunmaktadır. Özellikle İnsanlık adına teknolojiden ilaç sektörüne, gündelik yaşamdan gibi birçok araç tasarımı noktasında elementler büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda ilk 20 element şöyle sıralanmaktadır;

- Hidrojen,

- Helyum,

- Lityum,

- Berilyum,

- Bor,

- Karbon,

- Azot,

- Oksijen,

- Flor,

- Neon,

- Sodyum,

- Magnezyum,

- Alüminyum,

- Silisyum,

- Fosfor,

- Kükürt,

- Klor,

- Argon,

- Potasyum,

- Kalsiyum,

Bu şekilde periyodik tablo içerisinde ilk 20 element sıralı olarak yer almaktadır. Başta bazı özellikleri ve bulunuş tarihleri ile beraber diğer unsurlara bağlı olarak elementler sıralanır.

20 Elementin İsimleri ve Atom Numaraları

Periyodik tabloda yer alan elementler isimleri ve atom numaraları sıralı şekilde yer alır. Böylece düzenli ve sağlıklı şekilde kullanım imkanı ile beraber, özellikleri üzerinden gerekli çalışmalar etkin biçimde yapılabilmektedir. Özellikle evrenin ve hayatın temel taşını oluşturan elementler, farklı özellikleri ile beraber atom numaraları üzerinden periyodik tabloda yer almaktadır. Bu doğrultuda da 20 elementin isimleri ve atom numaraları şu şekilde sıralanabilir;

- Hidrojen - 1

- Helyum - 2

- Lityum - 3

- Berilyum - 4

- Bor- 5

- Karbon - 6

- Azot - 7

- Oksijen - 8

- Flora - 9

- Neon - 10

- Sodyum - 11

- Magnezyum - 12

- Alüminyum - 13

- Silisyum - 14

- Fosfor - 15

- Kükürt - 16

- Klor - 17

- Argon - 18

- Potasyum - 19

- Kalsiyum - 20

Bu şekilde sıralama ile beraber ilk 20 element periyodik tabloda yan yana yer alır. Günümüzde insanlık açısından pek çok amaç doğrultusunda kullanılan elementler, aynı zamanda eğitim noktasında da kimya açısından oldukça önemlidir.