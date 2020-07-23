İnebahtı Deniz Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Osmanlı imparatorluğunun en büyük deniz savaşlarından biri olarak kabul edilir. İnebahtı deniz savaşı Osmanlı imparatorluğunun yükselme döneminde yaşamış olduğu en büyük savaşlardan biridir. Adriyatik denizinde yapılan bu savaş Haçlı ordusunun zaferi ile sonuçlanmıştır. Osmanlı ordusunun başında yer alan Müezzinzade Ali Paşa'da bu muharebe esnasında hayatını kaybetmiştir. Kıbrıs dönemin en kritik bölgelerinden biri idi. Kıbrıs'ın önemi inebahtı deniz savaşının yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı kaynaklarında ise İnebahtı deniz savaşından Sıngın donanma savaşı olarak bahsedilmektedir.



İnebahtı Deniz Savaşı Kısaca Özeti



Osmanlı imparatorluğu yükselme döneminde denizlerinde büyük bir önemi olduğunu biliyordu. Osmanlı ordusunda bir vezir ve toplamda 4 tane paşa ve 15 de beylerbeyi yer alıyordu. 2. Selim zamanında yapılan Kıbrıs seferi ile birlikte Kıbrıs artık Osmanlıların eline geçmişti. Bu durum en çok Birleşik Krallığa tehdit oluşturuyordu. Çünkü Kıbrıs onlar için bir kral yolu yani en büyük ticaret yolu idi. Bu bölgeyi kaybetmek istemeyen Birleşik Krallık ve haçlı ordusu Osmanlı imparatorluğu ordusuna karşı büyük bir haçlı ittifakı oluşturdu.



Oluşturulan ittifak Osmanlı ordusunu durdurmak içi harekete geçti. Venedik ise Osmanlı ordusunun Adriyatik denizinde durdurmak için kıyılarda konuşlanmıştı. Kıbrıs'ı savunmak isteyen Osmanlı ordusu Magosa'ya çıkarma yaptı. Bu bölgeyi savunarak Kıbrıs'ı haçlı ordusuna karşı savunmayı amaçlıyordu.



Dönemin donanma komutanı Müezzinzade Ali Paşa kendisine verilen görevi titizlikle yaparak bir takım donanmasını Magosa'ya götürdü. Burada ki donanmaları konuşlandırdıktan sonra Rodos boğazına geçerek haçlı ordusuna karşı taarruza geçti. Bu taarruz yaklaşık olarak 6 aydır devam ediyordu. Osmanlı donanması artık yorgun ve bitkin bir hal almaya başladı. Bazı levent beyleri de Osmanlı donanmasından izin isteyerek bu muharebeden ayrılıyordu. Bu esnada Adriyatik denizi kıyılarında yer alan Venedik ordusu donanması Osmanlı donanmasına karşı taarruza geçti. Bu taarruz esnasında Osmanlı donanması ağır kayıplar verdi.



Bu taarruz neticesinde Osmanlı donanması büyük ölçüde azalmıştı. Savaş kış mevsimine denk bazı gemiler inşa faaliyetlerine devam etmek zorunda kaldı. Haçlı ordusu Osmanlı donanmasına karşı taarruzlarına devam etti. Sonuç olarak ise Osmanlı donanması burada kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Haçlı ordusu böylelikle Osmanlı donanmasına karşı büyük bir zafer elde etmiş oldu.



İnebahtı Deniz Savaşı Tarihi



İnebahtı deniz savaşı 7 Ekim 1571 tarihinde yapılmış olan bir savaştır.



İnebahtı Deniz Savaşı Sonuçları



- Haçlı ordusu bu muharebeyi kazandı.

- Osmanlı imparatorluğu Akdeniz'de prestij kaybetmiş oldu.

- Tunus feth edilerek Osmanlı imparatorluğu hakimiyetine geçti.

- Osmanlı ordusu savaştan 6 ay sonra tekrardan güçlü bir donanma oluşturdu.



İnebahtı Deniz Savaşı Önemi



İnebahtı deniz savaşı Haçlı ordusunun Osmanlı imparatorluğuna karşı son deniz seferi olarak bilinmektedir. Osmanlı donanmasının yükselme döneminde kaybetmiş olduğu en büyük deniz savaşı İnebahtı deniz savaşıdır. İnebahtı deniz savaşı tarihin dönüm noktalarından olan bir savaştır.



İnebahtı Deniz Savaşı Nedenleri



- Osmanlı imparatorluğunun Kıbrıs seferi

- Haçlı ordusunun tekrardan ticaret yolunu yani kral yolunun ele geçirmek istemesi