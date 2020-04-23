İnisiyatif Nedir? (Tdk) - İnisiyatif Almak Ve Kullanmak Ne Demektir?

İnisiyatif, Irwing Mack tarafından doğru söylenmeden yapıldığında ortaya çıkmaktadır. İnisiyatif sahibi insanların da bazı ortak karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Bu kapsamda inisiyatif sahibi olanlar; yaptıkları işe kendilerini verirler, sorumluluk ve karar almaktan çekinmezler, kalıpların dışına çıkarlar ve azimle hareket etmeye devam ederler. Bu kelime Fransızca kökenlidir.



İnisiyatif Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Öncelik, üstünlük kurma.

2. Sorumluluk alma ve karar verme yetkisi.

3. Gerekli durumlarda tek başına karar alabilen kişi özelliği.



İnisiyatif almak: Elinde bulunan karar verme yetkisini harekete geçirmek, kullanmak. (İnisiyatif almak aynı zamanda inisiyatifi ele geçirmek olarak da kullanılabilmektedir.



İnisiyatif kullanmak: Gerekli olan bir kararı öncelik ile almak.