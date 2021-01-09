İstanbul hava durumu 9 Ocak 2021 | Meteoroloji son dakika hava durumu: Kar yağacak mı?

İstanbul hava durumu bugün nasıl? Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün yağmurlu bir sabah İstanbulluları karşıladı. İşte 9 Ocak itibariyle İstanbul hava durumu ve yurt genelinde son hava durumu tahminleri...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklı 11 derece olurken en yüksek sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

Pazar günü için ise kuvvetli yağış tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 7 derece; en yüzek sıcaklık ise 11 derece.

İstanbul'da önümüzdeki beş gün içerisinde yağışların hakim olması beklenirken henüz kar yağışı yok.

MARMARA BÖLGESİNDE YAĞIŞLI HAVA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Bölgede görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda görülecek yağışlarla birlikte biraz azalacağı, pazartesi ve salı günleri ise bölge genelinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkacağı ancak gelecek hafta ortasında (çarşamba) hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarından itibaren kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) eseceği değerlendiriliyor.

9 OCAK 2021 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

EDİRNE 8°C Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ADANA 22°C Parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C Parçalı bulutlu

ERZURUM 3°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 14°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C Parçalı ve az bulutlu