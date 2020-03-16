İstanbul'da corona virüs etkisi... Yüzde 26!

Son dakika haberine göre, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Yetkililerden gelen ‘evlerinizden çıkmayın’ uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26’ya kadar düşmesine neden oldu.

Özellikle İstanbul’da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00’da yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü. Öte yandan, azalan yoğunluk İBB’nin yol kameralarına da yansıdı.

METROBÜS DURAĞI BOŞ KALDI

Öte yandan İstanbul'da öğle saatlerinde en yoğun yer olan Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı. Metrobüs girişinde simit satan, Serhat Dağ, “Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum”dedi.

Tüm dünyada etkisi altına alan ve ölümlere yol açan corona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzak durmaya başladı. Tedirginlik yaşayan ve bakanlıktan yapılan uyarıları da dikkate alan vatandaşlar, toplu taşımaları da fazla kullanmamaya başladı. Bu nedenle araç ve yolcu trafiğinde ciddi düşüşler yaşandı. Günün en yoğun saati olan öğle zamanında Mecidiyeköy metrobüs durağının da neredeyse boş olduğu görüldü.