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07.08.2020 - 21:13 | | DHA

İstanbul'da hava destekli denetim! Didik didik aradılar

İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde şüpheli araçlar didik didik aranırken, araçta bulunanlara genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul'da hava destekli denetim! Didik didik aradılar

Denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri katıldı.

İstanbulda hava destekli denetim Didik didik aradılar




Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetimler yapıldı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlara ise genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği uyuşturucu araması yaptı. 


İstanbulda hava destekli denetim Didik didik aradılar


Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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