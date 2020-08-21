21.08.2020 - 12:22 | | DHA
İstanbul'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı büyüledi
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun ardından, gökkuşağı çıktı.
İstanbul Boğazı üzerinde beliren gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştüİstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Öte yandan gelen son dakika habere göre; Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.