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14.09.2020 - 09:10 | | DHA

İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A.(41), bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan A.A.’nın olaydan bir saat sonra çıkan yangın nedeniyle evi de kül oldu.

İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A., oturduğu evde bileklerini kesti. A.A.'nın intihar ettiğini gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. A.A. ihbar üzerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili başlattı.

OLAYDAN BİR SAAT SONRA EVİ YANDI

Öte yandan, A.A.'nın oturduğu evde olaydan bir saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale bulundu. Yapılan müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

 

Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras CNN TÜRK'e konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim için "Görülmemiş aşamalara ulaştı" diyen uzman, çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Türk donanmasındaki gelişmelere de vurgu yaptı.
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