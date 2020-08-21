Kan donduran paylaşım! 'Bazı kadınlar öldürülmeyi hak ediyor'

Olay, dün Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in (21) cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.



Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki Serkan Dindar'ı (28) gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.



İSTANBUL'DAN DAVETLE GİTTİ



Ceylan Yüksel'in, kaynak ustası Serkan Dindar ile sosyal medyadaki aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ederken tanıştığı, Dindar'ın daveti üzerine İstanbul'dan İzmir'e gittiği bildirildi. İkilinin köpekleri çok sevdikleri ve sık sık köpekler üzerine sohbet ettikleri öğrenildi.



Polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını öne sürerek, "Önce Alsancak semtindeki eğlence mekanında alkol aldık, sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum" dediği kaydedilen Serkan Dindar'ın genç kadının yaralandığını sağlık ekiplerine kendisinin bildirdiğini söylediği de kaydedildi.



EVDE 9 BİRA ŞİŞESİ



Polisin evde yaptığı aramada 9 boş bira şişesi bulunduğu bildirilirken, tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu saptandı.

'BAZI KADINLAR ÖLDÜRÜLMEYİ HAK EDİYOR'



İzmir'in Bornova ilçesinde, sosyal medyada tanıştığı Ceyda Yüksel'in evinde ölü bulunmasının ardından tutuklanan Serkan Dindar’ın, geçen haftalarda sosyal medya hesabından kadın cinayetlerini hakkında paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Bir gönderinin altına yorum yapan Dindar’ın, bazı kadınların öldürülmeyi hak ettiğini yazdığı görüldü. Dindar’ın, "Kimse ölmeyi hak etmez, öldürmenin de hakkı olmaz. Ama bence bazıları bunu hak ediyor. Hiç kimse kimseyi durup dururken öldürmez. Çok tepki alacağım'' ifadelerini kullandığı görüldü. Bir başka vatandaşın, "Kendi cümlelerinle çelişiyorsun" yorumuna ise Dindar’ın, "Çünkü bana hiç kimse hak vermeyecek. Neyse kadın düşmanı değilim. Beni bilen biliyor" cevabını verdiği ortaya çıktı.