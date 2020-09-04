Kariye’nin minberi yerine konuldu

Kararname ile Kariye’nin yönetimini alan Diyanet İşleri Başkanlığı, yapının ibadete uygun hale gelmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kariye’ye minber getirildi. İbadet sırasında üzerinde hutbe okunması için kullanılan minber, geleneksel olarak sağ tarafa konuldu. İmamın cemaate yüksek bir yerden hitap edebilmesini sağlayan minberin yapının koyu renkleriyle uyumlu olarak tasarlandığı görüldü.