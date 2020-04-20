Kartaca şehrinin M.Ö 9. yüzyılda kurulduğu yer hangi ülkenin sınırları içindedir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:



Kartaca şehrinin M.Ö 9. yüzyılda kurulduğu yer hangi ülkenin sınırları içindedir?



Tunus







