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10.03.2020 - 12:46 | | DHA

Kayseri'de HTŞ operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına aldı.

Kayseri'de HTŞ operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

 

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