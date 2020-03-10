10.03.2020 - 12:46 | | DHA
Kayseri'de HTŞ operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Kayseri’de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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