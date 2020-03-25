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25.03.2020 - 12:19 | | DHA

Kayseri'de kazada hayatını kaybeden Asayiş Şube Müdürü, toprağa verildi

Kayseri'de, nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene katılanlar maske takıp, 1 metre mesafe kuralına uydu.

Kayseri'de kazada hayatını kaybeden Asayiş Şube Müdürü, toprağa verildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, 8 Mart'ta gece nöbetinden çıkarak evine dönmek için 38 ABF 724 plakalı otomobil ile yola çıktı. Kocasinan Caddesi'nde Salın'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Ağır yaralanan Salın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

TÖRENE KATILANLARA MASKE

İlkay Salın için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Salın'ın eşi, 2 çocuğu ve mesai arkadaşları katıldı.

Katılanlara, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı. Törende, eşi ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Özgeçmişi okunan Salın'ın cenazesi, Kocasinan ilçesi Düver mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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