Kerem İsminin Anlamı Nedir? Kerem Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kerem, isminin masası Türk Dil Kurumu sözlüğünde detaylıca yer almaktadır. Bu kapsamda kelimenin birden fazla anlamı olduğu da dikkat çekmektedir.

Kerem Ne Demek?

Kerem isminin kelime anlamına bakıldığında “soyluluk ve asalet” manasına geldiği görülmektedir. Ancak bu isim aynı zamanda bağış olarak verilen, eli açıklık ve cömertlik anlamlarına da çıkmaktadır. Kerem olarak isimlendirilen erkeklerin bazı ortak özellikleri olduğu dikkat çekmektedir. Kerem adına sahip kişilerin genel olarak hayatın her alanında başarılı oldukları görülmektedir. Bu kişilerin ruhsal dünyası ise bir miktar karışıktır. Buna bağlamda onları mutlu bir haberde bile üzülürken görmek mümkündür. Karar verme konusunda net bir duruşları yoktur. Tereddütlü olmak, onların hayatının bir parçasıdır. Yüksek zeka seviyeleri sayesinde girdikleri her işi başarı ile noktalarlar. Ticaret konusunda da yetenekli oldukları dikkat çekmektedir.

Kerem İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Kerem isminin Kur’an-ı Kerim’de yer alıp almadığı sıkça araştırılan bir konudur. Bu kapsamda Kur’an’ın herhangi bir yerinde Kerem sözcüğü ile karşılaşılmamaktadır. Ancak bazı din ve devlet büyüklerinin de bu ismi taşıdığı görülebilmektedir.