Kilis'te sınır hattında 400 uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye’den, yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen kişi ya da kişilerin getirdiği 400 uyuşturucu hap, askerlerin devriyesi sırasında sınır hattında bulundu. 1’inci Hudut Alayı Sorumluluk bölgesinde bulunan haplar, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Ekipler, hapları getiren kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.