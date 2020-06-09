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09.06.2020 - 15:35 | | DHA

Kilis'te sınır hattında 400 uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan 400 uyuşturucu hap, Kilis sınırında askerler tarafından bulundu. Jandarma, hapları getiren kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Kilis'te sınır hattında 400 uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye’den, yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen kişi ya da kişilerin getirdiği 400 uyuşturucu hap, askerlerin devriyesi sırasında sınır hattında bulundu. 1’inci Hudut Alayı Sorumluluk bölgesinde bulunan haplar, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Ekipler, hapları getiren kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Balkonda bulduğu gergedan böceğini kavanozda besliyorBursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal, evinin balkonunda rastladığı ve kavanozda beslemeye başladığı gergedan böceğine gözü gibi bakıyor.
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