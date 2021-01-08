Koronavirüs aşısı son dakika: Korona aşısı kimlere, ne zaman uygulanacak? Korona aşısı 60 yaş üstü ve 18 yaş altına olacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, kovid-19 aşısı için bir araya geldi. Fahrettin Koca, 50 milyon doz inaktif aşı için anlaşma yapıldığını, 30 milyon doz da mRNA korona aşısı için anlaşmaların imzalandığını bildirdi. Adenövirüs Rusya ve İngiltere aşıları için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Yerli koronavirüs aşısının ise kısa sürede hizmete sunulabileceği bekleniyor. İşte, koronavirüs aşısında son durum...

KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE UYGULANACAK?

2021 yılının ilk Bilim kurulu toplantısından kritik açıklamalar geldi. Daha önce sağlık çalışanlarının öncelikli grupta olduğu belirtilmişti. Acil Kullanım Onayı’nı takiben yaşlılar ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlara aşılama yapılması bekleniyor. Program dahilinde aşı teslim alındıkça Bilim Kurulunun belirlediği risk sıralamasına göre vatandaşlar aşılanacak. Aşının zorunlu olmayacağı ve ücretsiz olacağı da bir süre önce dile getirilmişti.

KORONA AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca açıklamalarında, 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapılmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünün ise depolarda bulunduğuna yer vermiştir. Ayrıca mRNA temelli aşı için de görüşme yapıldı. 4.5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşma da imzalanmış durumda. Ayrıca adenövirüs temelli Rusya ve İngiltere’de geliştirilen aşılar için de görüşmeler sürüyor.

Aşılama programına ilk olarak inaktif aşılar ile başlanıyor. Klinik çalışmaları süren aşı hakkında çalışmayı yürüten bilim insanlarından gelen ara sonuçlar ışığında söz konusu aşının yeterince güvenli ve etkili olduğu saptanmış durumda. Acil Kullanım Onayı için süreci başlattıklarını belirten Koca, şu anda teslim edilen aşıların güvenlik testlerinin sürdüğünü ifade etti. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecek. Klinik araştırma safhasında ara sonuçların ardından aşının güvenli olduğunun görülmesi durumunda yeni gönüllü kabul edilmeyecek. Şu ana kadar 10.000’in üzerinde gönüllüye 17.700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir.

60 YAŞ ÜZERİ KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK MI?

Fahrettin Koca, 60 yaş grubundakilerin inaktif aşılamaya uygun olup olmadığının değerlendirildiğini belirterek konu hakkında detayları paylaştı. Faz III deneylerinin 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmadığı bilinmiyor. Ancak yapılan değerlendirmede Faz I ve Faz II’de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır.

KORONA AŞISI NASIL YAPILACAK?

Aşının lojistiği için başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere bütün hastaneleri de kapsayan yaygın aşı merkezlerinin organizasyonu yapılmıştır. Aşılama sürecini hızlı ve sağlıklı sürdürmek adına dijital takibi yapılacak. Bunun için vatandaşların randevu alma süreçleri ve aşıya erişim yollarını öğrenebilecekleri, aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfasının kısa süre içerisinde aktif olacağı belirtildi.

Vatandaşlar ait oldukları sosyal ve demografik grupların sırasını web sayfasından takip edebilecekler. Aşı tahsisleri bilgilerine e-Nabız, MHRS gibi alanlar erişebilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak ücretsiz olarak aşı olabilecekler. Aşı iki doz olarak uygulanacak. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alınacak.