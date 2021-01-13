Koronavirüs aşısı uygulanmaya başlıyor! Korona aşısı kimlere yapılacak, öncelik grupları kim? İşte, korona aşısında son durum

Koronavirüs aşısı uygulanmaya hazır. Bakan Koca, beklenen aşılama işleminin yapılması için 'Acil kullanım onayı'nın da verildiğini bildirdi. CoronaVac aşısı analizleri ise tamamlandı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar koronavirüs aşısı başvurusu nasıl yapılır merak ediyordu. Koca, tüm soruların yanıtını verdi. Covid-19 için Çin'in geliştirdiği CoronaVac aşısı Türkiye'de uygulanmaya başlıyor. İşte, korona aşısı hakkında detaylar...

KORONAVİRÜS AŞI UYGULAMASI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemi ile 18:00'de toplandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verdi. Gelişmenin ardından toplantı sonunda Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama işlemlerinin yarından (14 Ocak) itibaren yapılmaya başlanacağını belirtti.

KORONA AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Kullanım onayı verilen aşı ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Bilim Kurulu Üyelerine de aşı uygulanacak. Devlet büyüklerinin aşılanmasının örnek teşkil edeceğini belirten Koca, 14 Ocak'tan itibaren sağlık çalışanları ile koronavirüs aşılama işleminin başlayacağını dile getirdi.

COVİD-19 AŞI TAKİBİ NASIL OLACAK?

Vatandaşlar aşılama programını internet sayfasından canlı olarak takip edebilecekler. Aşıların üzerinde bulunan karekodlar sayesinde ismine tahsis edilen kişi dışında korona aşısının kullanılması mümkün olmayacak.