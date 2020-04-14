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14.04.2020 - 07:00 | | Â GÃ–KHAN KARAKAÅž Ä°stanbulÂ

Koronaya karÅŸÄ± Türk dayanÄ±ÅŸmasÄ±

Libyaâ€™dan aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™ye getiren TÃ¼rk gemisi â€˜M/V Bellatrixâ€™te Ä°talya aÃ§Ä±klarÄ±ndayken yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Koronaya karÅŸÄ± Türk dayanÄ±ÅŸmasÄ±
 GÖKHAN KARAKAÅž Ä°stanbul 

12 kiÅŸilik mÃ¼rettebat yardÄ±m istedi. Ã‡aÄŸrÄ±ya yakÄ±nda bulunan baÅŸka bir Elkenz Denizcilikâ€™e ait TÃ¼rk gemisi M/V Arife gitti. M/V Bellatrix mÃ¼rettebatÄ±, M/V Arife gemisine bindi. Ä°talyan Sahil GÃ¼venlik, M/V Arifeâ€™nin en yakÄ±n limana gelmesini istedi. M/V Arife, yanan geminin mÃ¼rettebatÄ±nÄ± teslim ederek Ä°spanyaâ€™ya doÄŸru yoluna devam etmek iÃ§in Ä°talyaâ€™nÄ±n Augusta LimanÄ±â€™na gitti.

Ä°talyaâ€™ya almadÄ±lar

Ama fikir deÄŸiÅŸtiren Ä°talyan yetkililer, koronovirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle gemiyi ve mÃ¼rettebatÄ± limana almadÄ±. TÃ¼rk gemisine yoluna devam etmesini sÃ¶yleyen Ä°talyan yetkililer, Akdenizâ€™de baÅŸÄ± boÅŸ kalan M/V Bellatrixâ€™e ekip gÃ¶ndermedi. M/V BellatrixÂ  Maltaâ€™ya sÃ¼rÃ¼klendi. Bu kez yine bir TÃ¼rk gemisi olanÂ  M/V Pocahard S,Â  Bellatrixâ€™i yakÄ±ndan takip ederek kaybolmasÄ±nÄ± Ã¶nledi.

TÃ¼rkiyeâ€™ye getirildi

Tekrar denize aÃ§Ä±lan M/V Arife, TÃ¼rkiyeâ€™den yardÄ±m istedi. Bunun Ã¼zerine Ä°zmirâ€™den â€˜Horoz 4â€™ rÃ¶morkÃ¶rÃ¼ yola Ã§Ä±ktÄ±.

â€˜Horoz 4â€™, Bellatrixâ€™e ulaÅŸtÄ±. RÃ¶morkÃ¶r sayesinde kontrol altÄ±na alÄ±nan Bellatrixâ€™eÂ  Ã§Ä±kan 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebat iki gÃ¼n sonra idareyi tekrar ele aldÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± M/V Bellatrix, Horozâ€™un arkasÄ±nda Ã§ekilerek TÃ¼rkiyeâ€™ye getirildi.Â 

Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceÄŸiz paylaÅŸÄ±mÄ±SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca: Biz, hastalarÄ±mÄ±zÄ± tedavi edeceÄŸiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalÄ±ÄŸa yakalanmayacaksÄ±nÄ±z. Koronavirüs'ü iÅŸte böyle yeneceÄŸiz. #BirlikteYeneceÄŸiz
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