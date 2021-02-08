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08.02.2021 - 14:37 |

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Lisans sınavı ne zaman?

KPSS başvuruları için zaman yaklaşıyor. Bu yıl binlerce lisans mezunu yine memur olabilmek için sınava girecekler. Başvuru tarihleirni kaçırmak istemeyen binlerce kişi zaman zaman "KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Lisans sınavı ne zaman?" sorusunu yöneltiyor.

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Lisans sınavı ne zaman?

KPSS sınavları binlerce kişi için büyük bir önem arz ediyor. Memurluk hayali kuranlar bu sınavda ter döküp hedefine ulaşmak istiyor. Sınav öncesi en önemli husus elbette KPSS başvuru tarihleri... Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Lisans sınavı ne zaman?

KPSS 2021 BAŞVURULARI VE SINAV TARİHİ

KPSS Lisans başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 14 Haziran'da son bulacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ve 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise ÖSYM tarafından 15 Ağustos'ta uygulanacak.

    Yer: Konya! Direksiyon başında infaz edildi!Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Buzdolabı tamircisi olduğu belirtilen Kamil Başaralı seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki otomobile çarparak durdu.
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