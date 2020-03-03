KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans başvuruları başladı mı? KPSS sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın bu yılki oturumuna Ortaöğretim, Önlisans mezunları da katılacak. Bu nedenle yüz binlerce kişi başvuru yapacak. Devlet memuru olmak isteyen adaylar başvuruları kesinlikle kaçırmak istemezken sıklıkla KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans başvuruları başladı mı? sorusunu sorup bilgi almaya çalışıyor.

2020 KPSS NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.