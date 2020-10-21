ÖSYM sürpriz yapar mı? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sonuçları için nefesler tutuldu. Sonuçlar normalde 22 Ekim'de açıklanacak fakat ÖSYM'nin zaman zaman sürpriz yaparak sonuçları erken ilan etmesi adaylarda beklentiler oluşturdu. İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ, ALAN BİLGİSİ, ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Fakat YKS bir gün ve DGS sınav sonuçları ise 2 gün önce açıklanmıştı. Bu nedenle KPSS Lisans sonuçlarının bugün açıklanma ihtimali göz önünde bulundurulabilir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.