KPSS soruları kolay mıydı, zor muydu? 2020 KPSS ortaöğretim sınav yorumları

KPSS sınavı nasıldı? ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavını 22 Kasım günü gerçekleştirdi. KPSS ortaöğretim sonucunu beklemeye geçen adaylar için sonuçlar ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre 24 Aralık 2020 tarihinde belli olacak. Türkiye genelinde uygulanan sınav 10:15'te başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim toplamda 130 dakika sürdü. İşte, 2020 KPSS ortaöğretim sınavına dair detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?

Ortaöğrenim mezunu sayısız adayın memur olma hedefiyle 22 Kasım Pazar günü 10:15'de girdiği 2020 KPSS ortaöğrenim, bir kesimi oldukça zorlarken, bazı adaylar için de kolay geçmiş görünüyor. Ön lisans sınavı hakkında zor olduğu kanısı yaygındı. Ancak ortaöğrenim düzeyinde gerçekleştirilen sınavın zorluğu hakkındaki görüşler hemen hemen eşit şekilde seyrediyor.

KPSS ORTAÖĞRENİM SINAV YORUMLARI

ÖSYM'nin düzenlediği ortaöğrenim sınavına katılan adaylar, sosyal medyadan sınavı değerlendirmeyi unutmadı. Bazıları sınavı zor buldu, bazıları ise sınavda zorlanmadıklarını dile getirdi. İşte, KPSS hakkında sosyal medyadaki yorumlar:

- Türkçe matematik coğrafya çocuk oyuncağıydı genel kültürün çoğu da gündemde sürekli duyduğumuz şeylerdi bir tık zorlasaydınız keşke.

- Hayatımda bu kadar kolay bir sınav görmedim ki 3 senedir kitap yüzü açmadım o matematik neydi arkadaşlar!

- Kpss twitleri gelsin bakalım, Göbeklitepe hangi ildedir sorusuna şık eklemeleri bile hataydı resmen.

- Zorlanmadan çözebildiğim tek soru dağlık Karabağ sorusuydu.

- Azerbaycan Ermenistan sorusunu okurken 'noollduuu pasinyan' diye haykırma isteği bir gelmedi değil.

- Dağlık Karabağ sorusu ile gönlüme taht kurdun.

- Muhteşem yüzyıl izlediğim için Matrakçı Nasuh Efendi sorusunu bildim.

- Cemil, Burak, Ayşe, Defne, Gizem! İki dakikalık şarkı zevkiniz için bu kadar telaşa ne gerek vardı? Söyle kurtul işte şarkıcının ismini ne şov yaptınız o kadar K,L,M diye.

- MFÖ dururken KLM konserine giden de ne bileyim yani.

- Anne hani diziler bir işime yaramayacaktı yaradı işte.

- KPSS ye çalışmadan girdim ama sorular kolay gibiydi çok tereddüt yaşamadan yaptım.

- KPSS k, l, m şarkıcı sorularını çözen BORDO BERELİDİR.

- Ayşe burak defne cemile abi siz bir daha konsere gitmeyin ortalık zaten karışık oturun oturduğunuz yerde.

- K L M sorusunu doğru yapanları direk istediği yere memur olarak atayın. Benden yana helal olsun Çözemeyeceği hiç bir sorun yoktur.

- Azerbaycan Karabağ sorusunu okurken beynimin içinde çırpınırdı karaaaaadeniz şarkısı susmadı.