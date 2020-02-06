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06.02.2020 - 00:31 |

Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Kuruluş Osman 9. son bölümde Osman Bey kılıcını Sofia'nın...

Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisinde bu hafta, Osman Bey'in Sofia'nın boynuna kılıcını tutması oldukça heyecanlı dakikalara sahne oldu ve geceye damga vurdu. İşte şimdiden merakla beklenen Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Kuruluş Osman 9. son bölümde Osman Bey kılıcını Sofia'nın...

KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ve alpleri, Yannis’in emriyle Şeyh Edebalı’ya pusu kuran Kalanoz’un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar’ın kale kumandanı Kalanoz’u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz’un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar’ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman’ın yaptığından emindir ve Alişar’ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey’in otağında alacaktır... Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador’un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia’nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

 

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