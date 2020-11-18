KYK borçları silindi mi? KYK borç yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır?

KYK öğrenim kredisinden faydalanan üniversite öğrencileri, Resmi Gazete'de yayımlanan çeşitli borçlara yönelik yapılandırma kararıyla nefeslerini tuttu. KYK borçlarını da kapsayan yapılandırma kararında trafik cezaları, KDV, MTV, ÖTV, sosyal güvenlik primi gibi para cezaları da yer alıyor.

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Resmi Gazete'nin 17 Kasım tarihli sayısında çeşitli cezalara ve borçlara ilişkin yapılandırma kararı yer aldı. KYK borçlarına yönelik düzenlemeyi de içeren kararda; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

Buna göre, 31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

KYK BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL OLACAK?

Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak. 6 ila 18 ay taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak.