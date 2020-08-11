LGS 1. Nakil tercih başvuru ekranı - LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanır?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulandı. Ardından 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemleri yapıldı. 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü ise LGS tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra LGS 1. Nakil tercih başvurusu yapmaya karar alan öğrenciler, araştırmaya başladı. LGS 1. Nakil tercih başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS 1. NAKİL TERCİH TARİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Peki LGS 1 Nakil tercihi nasıl yapılacak?

LGS 1. NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 1. NAKİL TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretimkurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.



Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.



Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.



“Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.



Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.



20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.



Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

17-21 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



24 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı