LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? 2020 Lise taban puanları ve boş kontenjanları

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarının MEB tarafından 17 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından henüz bir liseye yuerleşemeyen adaylar 2. nakil tercihlerinin hangi tarihler arasında alınacağını merak etmeye başlarken Lise boş kontenjanları ve taban puanlarını da merak içerisinde araştırmaya başladı. Peki LGS 2. nakil başvuruları ne zaman alınacak?

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan 2. nakil başvuruları 21 Ağustos tarihine kadar e-Okul üzerinden alınmaya devam edecek. LGS 2. nakil başvurularının 21 Ağustos tarihinde tamamlanmasının ardından sonuçlar ise 24 Ağustos tarihinde yine MEB üzerinden adayların erişimine sunulacak.

2. NAKİL TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI NASIL SORGULANIR?

LGS 1. nakil sonuçların açıklanmasının ardından henüz bir liseye yerleşemeyen adaylar Lise boş kontenjanlarına ve taban puanlarına e-Okul üzerinden erişim sağlayabilecek. Adaylar e-Okul ekranı üzerinden sınavlı veya sınavsız okul boş kontenjanlarına erişebilecek. Aynı zamanda adayın eğitim almak istediği Fen Bilimleri, Anadolu Lisesi veya İmam Hatip liseleri gibi seçenekler üzerinden boş kontenjan sorgulaması yapabilecke

LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ