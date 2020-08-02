LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS yerleştirme ve boş kontenjanlar ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Liseye geçiş yapacak olan öğrenciler büyük bir heyecan içerisinde... LGS tercihleri yapıldı, gözler sonuçlara çevrildi. MEB'in LGS takvimini bilmeyen ya da tarihi unutanlar şimdi sıklıkla 'LGS tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyorlar. İşte yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler...
LGS tercihleri 29 Temmuz'da sona erdi ve araya Kurban Bayramı girdi. LGS yerleştirme sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Adaylar MEB'in yayımladığı tarihi araştırırken yoğun bir şekilde LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Fakat MEB'den saat konusunda bir açıklama gelmiş değil.
YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı